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Игорь Эйдман: Шампанское в стране лжецов

  9   0 05.07.2021, 12:01 | Новости, Мир
Игорь Эйдман: Шампанское в стране лжецов

"История с требованием российских властей называть французское шампанское из Шампани - игристым вином, а российскую газированную сивиху из Мухосрани - шампанским - квинтэссенция путинской политики. Она как будто бы списана из известной сказки Родари "Джельсамино в стране лжецов". Там тоже заставляли считать ложь правдой, а правду ложью. Говорить правду запрещалась, а ложь считалась обязательной добродетелью. Кошек заставляли лаять, а собак мяукать, даже звери не могли уклониться от принуждения к вранью", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Игорь Эйдман, информирует  UAINFO.org

"Подписывая эти поправки, Путин как бы говорит россиянам: в этой стране, что гавно, а что конфетка определяю я. Назову гавно - конфеткой, будете хавать и нахваливать.

Власти превращают Россию в настоящую страну лжецов. Они пытаются уничтожить реальность, возвести собственные фальшивки в ранг эталона, ниспровергнуть и дискредитировать все подлинные ценности. Выборы, суды, демократию, миролюбие других стран они объявляют фальшивыми. А собственные фальсификации, диктатуру, агрессию предлагают считать подлинными демократическими институтами и настоящей миролюбивой политикой...

Теперь и до шампанского добрались", - завершает Эйдман. 

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