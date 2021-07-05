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Канал "Дом" показав Крим частиною Росії

  2   0 05.07.2021, 13:00 | Новости, Политика
Канал "Дом" показав Крим частиною Росії

"Канал "До" продовжує пробивати дно. Після «федеральних трас» в Україні та обзивання націоналістів «радикалами» у них черговий зашквар Тепер вони показали Крим частиною держави-агресора", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Віктор Таран, інформує UAINFO.org.

"Відбулось це у програмі - «Русскій днєвнік». Тобто за наші з вами кошти (а я нагадаю, що з бюджету канал "Дом" отримав понад 300 млн грн) ми створюємо російську пропагандистську інформацію.  Мені складно уявити що буде далі... На жаль, не можу задати це питання керівництву каналу. За систематичну критику вони мене забанили", - завершує Таран. 

Інформацію підтвердив також народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Фейсбуці. При цьому нардеп зазначив, що нині відео з картою видалили: "На телеканалі "Дом" публікують карту РФ з окупованим Кримом як частиною Росії. Канал фінансується з українського бюджету, а його відкриттям так хвалився Зеленський. Upd. Відео, де була карта, уже прибрали з публічного доступу".

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