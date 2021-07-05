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В Pfizer отреагировали на смерть украинца после вакцинации

  11   0 05.07.2021, 10:31 | Новости, Общество
В Pfizer отреагировали на смерть украинца после вакцинации

В компании Pfizer заявили, что смерть 47-летнего жителя Винницы не связана с вакцинацией от коронавируса их препаратом.

Об этом пишет Reuters.

В заявлении говорится, что они "сейчас думают о семье погибшего". 

"Мы очень серьезно относимся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с нашей вакциной от COVID-19, BNT162b2. Мы отмечаем, что в данном случае причинно-следственная связь не установлена", - сообщили в компании. 

Также они отметили, что на сегодняшний день более 400 миллионов человек во всем мире были вакцинированы вакциной Pfizer.

"Важно отметить, что серьезные побочные эффекты, не связанные с вакциной, к сожалению, могут возникать с такой же скоростью, как и среди населения в целом", - говорится в заявлении. 

УНИАН

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