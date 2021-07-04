На Кипре крупнейший за последние 40 лет лесной пожар - президент

Это самый крупный пожар с 1974 года. Погибли четыре человека. Кипр обратился к международному сообществу за помощью.

В Кипре бушует мощный лесной пожар. Уже появились первые жертвы. Президент Республики Никос Анастасиадис назвал пожар крупнейшим за последние несколько десятков лет.

"Это трагедия. Это самый крупный с 1974 года пожар. Разрушены жизни, недвижимость, земля и лес. Правительство немедленно поможет пострадавшим и семьям погибших. Мы не оставим никого", - написал глава государства в Facebook.

Отмечается, что в результате разгула стихии в районе Ларнаки погибли четыре человека. Предположительно это граждане Египта, прибывшие на Кипр для работы в сельском хозяйстве.

Пожар начался в минувшую субботу. Ситуация осложняется сильной жарой, температура достигает +40 градусов.

Местные СМИ сообщают, что по подозрению в причастности к возникновению пожара арестован 67-летний мужчина.

Кипр обратился за международной помощью для ликвидации огня.