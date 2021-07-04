Кролла: Ломаченко напомним всем, что он еще в строю

Энтони Кролла оценил действия украинца в бою с Накатани.

Бывший чемпион мира в легком весе Энтони Кролла (35-7-3, 13 КО) высказался о победе бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над японцем Масаеши Накатани (19-2, 13 КО).

По словам Кроллы, украинский боксер провел убедительный поединок, после которого может провести бой за титул.

"Не сомневался в том, что Ломаченко выйдет и заявит о себе. Он сделал это против Накатани. Масаеши - хороший боец, он выходил на поединок после лучшей победы в своей карьере, которую одержал в бою с Феликсом Вердехо. Ломаченко показал себя в отличной форме. Не было никаких намеков на травмы или что-то еще.

На арене был отец Лопеса, который сказал, что Теофимо подерется с Ломаченко после Камбососа, если пройдет Джорджа. Это бой, который я хочу увидеть. Ломаченко напомнил людям, рассуждающим о четырех королях, что он еще здесь", - сказал Кролла в эфире The Betfred Boxing Show.

Напомним, Василий Ломаченко одержал досрочную победу над Масойоши Накатани - рефери остановил бой в девятом раунде.

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