В РФ новый максимум по числу COVID-умерших за неделю

В Москве за недельный период зарегистрировано 809 смертей из-за коронавирусной инфекции - на четверть выше предыдущего максимума.

В России число умерших из-за коронавируса за последние семь дней увеличилось на 4 643. Это новый максимум с начала пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Предыдущий максимум был зафиксирован неделю назад и составил 3 921 летальный случай.

В столице РФ за этот период зафиксировано 809 смертей из-за коронавируса, что почти на четверть превысило предыдущий максимум, который также был достигнут на предыдущей неделе.

Показатель летальности в Москве 10 дней подряд держится на уровне 1,65%.

Добавим, в РФ новый антирекорд смертности от COVID-19. За день в России от коронавируса скончались почти 700 человек - больше всего в Москве и Санкт-Петербурге.

korrespondent.net