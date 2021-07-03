Россия провела учения авиации над Черным морем

Экипажи самолетов отработали задачи по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника.

Морская авиация Черноморского флота России совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне учений НАТО и стран-партнеров альянса Sea Breeze-2021. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает Минобороны РФ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.

"Экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота совместно с авиацией ЮВО провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника. От морской авиации Черноморского флота были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО - истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", - говорится в сообщении.

В рамках учений авиации экипаж самолета-амфибии Бе-12 выполнил разведку целей в акватории Черного моря. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли Саратов и Орск.

В учениях было задействовано более 10 самолетов. При отработке уничтожения целей одиночно и в составе пар экипажи выполняли заход на боевой курс. Были отработаны условные ракетные и бомбовые удары. Кроме того, военные летчики выполнили простые и сложные полетные задания со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.

Напомним, в Черном море проходят учения Sea Breeze-2021. Параллельно Россия проводит свои учения. Накануне украинская разведка сообщила, что Россия вывела все корабли Черноморского флота из-за учений Sea Breeze-2021.

В МИД РФ считают, что США и их союзники по НАТО стремятся превратить Черное море в зону силового противостояния, а учения Sea Breeze имеют антироссийский характер.