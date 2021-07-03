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В Белом доме рассказали, когда планируют закончить вывод американских войск из Афганистана

  10   0 03.07.2021, 12:05 | Новости, Мир
В Белом доме рассказали, когда планируют закончить вывод американских войск из Афганистана

Точной даты там не называют.

В США планируют, что к концу августа американские войска будут полностью выведены из Афганистана. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Что касается временных рамок, мы ожидаем сейчас, что это [вывода войск США из Афганистана] будет завершено до конца августа", - заявила Псаки.

Она напомнила о том, что решение о выводе войск и завершении 20-летней войны принял президент США Джо Байден.

14 апреля президента США Джо Байден заявил о необходимости «положить конец самой продолжительной войне Америки» безоговорочным выводом войск из Афганистана.

Американский военный контингент должен выйти из страны до 11 сентября 2021 года - символической даты атаки террористов «Аль-Каиды» на башни Всемирного торгового центра. Теракт стал крупнейшим в истории, по официальным данным, погибли 2996 человек, более шести тысяч пострадали.

В ответ на атаку США усилили меры безопасности внутри страны и ввели войска в Афганистан, подозревая талибов в укрывательстве боевиков «Аль-Каиды». На сегодняшний день из 100 тысяч американских военных в Афганистане осталось около 3 500, за время миссии погибли 2 488 солдат.

Эксперты опасаются, что вывод американских войск из Афганистана дестабилизирует ситуацию в регионе и усилит позиции боевиков. С другой стороны, вывод военного контингента позволит США завершить одну из самых затяжных военных кампаний в своей истории.

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