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В аэропорту Харькова изъяли драгоценности на 4,5 млн гривен (видео)

  9   0 03.07.2021, 11:06 | Новости, Видео, Происшествия
В аэропорту Харькова изъяли драгоценности на 4,5 млн гривен (видео)

Гражданин Турции перевозил часть драгоценностей в карманах брюк, еще часть - в ручной поклаже.

Пограничники в аэропорту Харьков пресекли попытку незаконного ввоза в Украину партии бриллиантов и изделий из золота на общую сумму 4,5 млн гривен. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Указано, что сотрудники Харьковского погранотряда провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса из Стамбула.

"В вещах 44-летнего гражданина Турции правоохранители обнаружили два кольца из белого золота, украшенные бриллиантами, 23 бриллианта белого цвета с сертификатами GIA общим весом 10 карат, золотую цепочку весом 55 грамм, две цепочки из белого золота с подвеской, браслет из белого золота, украшенный 19 бриллиантами, девять колец из белого золота, украшенных бриллиантами, один бриллиант желтого цвета с сертификатом HRD и шесть бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса", - говорится в сообщении.

На обнародованном видео сотрудница погранслужбы рассказала, что часть драгоценностей нашли у мужчины в карманах брюк.

"По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Предварительная стоимость обнаруженных драгоценностей достигает 4,5 млн грн", - добавили в погранведомстве.

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