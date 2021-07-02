Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:03

Гаррі та Вільям відкрили пам'ятник принцесі Діані

10:00

Минобороны решило, что курсантки на параде Независимости должны идти на каблуках. В Сети разгорелся скандал

09:00

Эйдман: Путин проболтался о планах захвата Украины

23:59

Таксі Uber піднімає тарифи на перевезення: скільки будемо платити

23:02

В Украине инспекторы по парковке получат новые полномочия: что изменится

22:04

Atlas Weekend Friends Edition зробить безкоштовними два дні: як отримати квитки

21:08

Украинцы с 1 июля должны заплатить налог на недвижимость

20:06

Динозавры вымерли, потому что перестали рождаться самки

19:05

В Канаде жертвами аномальной жары стали около 500 человек

18:00

Звезду сериала "Тайны Смолвиля" засудили за вербовку секс-рабынь для секты

17:05

Травма Беседина: Динамо получит многомиллионную компенсацию

16:00

Бритни Спирс проиграла суд: звезда остается под опекой своего отца

14:58

Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Ткаченка в расизмі

14:00

Россия через The National Interest пытается в очередной раз дискредитировать отношения Украины и США, – блогер

13:02

У Києві звільнили керівництво й усіх співробітників Комунальної служби перевезень

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Гаррі та Вільям відкрили пам'ятник принцесі Діані

  3   0 02.07.2021, 11:03 | Новости, Мир
Гаррі та Вільям відкрили пам'ятник принцесі Діані

У Затонулому саду Кенсингтонського палацу відбулося відкриття статуї принцеси Діани, пише ТСН.

Офіційно відкрили пам'ятник у день 60-річного ювілею принцеси Уельської. Автором статуї став скульптор Єн Ренк-Бродлі, він працював над проєктом від 2017 року. Для принців Вільяма і Гаррі було важливо, щоб їхню маму Діану зобразили молодою і життєрадісною. Напередодні сад був трохи перепланований під статую і там було висаджено понад чотири тисячі нових рослин, зокрема незабудки і запашний горошок - улюблені квіти принцеси Діани.

Герцог Кембриджський і герцог Сассекський возз'єдналися цього дня на довгоочікуваному відкритті статуї їхньої покійної матері Діани, принцеси Уельської. Вперше після скандалу братів сфотографували разом у день похорону принца Філіпа, герцога Единбурзького. Також на заході присутні близькі родичі принцеси, її сестри Сара і Джейн і брат Чарльз Спенсер, а також скульптор Єн Ренк-Бродлі і дизайнер саду Піп Моррісон, пише Hello!.

Скульптур зобразив Діану з трьома дітьми. Статуя є метафорою, яка показує її багаторічну роботу у благодійній сфері. Під статуєю розташований постамент з ім'ям принцеси і датою, коли її сини відкрили цей пам'ятник світу. Також є меморіальна дошка зі словами вірша, використаного на меморіалі Діані 2007 року. На ньому написано: "These are the units to measure the worth, Of this woman as a woman regardless of birth. Not what was her station? But had she a heart? How did she play her God-given part?"

Принц Вільям і принц Гаррі, відкрили статую своєї матері Діани, принцеси Уельської / Getty Images

Також сьогодні шанувальники несуть квіти, фотографії та листівки на згадку про принцесу Діану до воріт Кенсінгтонського палацу.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (28)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]