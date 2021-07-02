Гаррі та Вільям відкрили пам'ятник принцесі Діані

У Затонулому саду Кенсингтонського палацу відбулося відкриття статуї принцеси Діани, пише ТСН.

Офіційно відкрили пам'ятник у день 60-річного ювілею принцеси Уельської. Автором статуї став скульптор Єн Ренк-Бродлі, він працював над проєктом від 2017 року. Для принців Вільяма і Гаррі було важливо, щоб їхню маму Діану зобразили молодою і життєрадісною. Напередодні сад був трохи перепланований під статую і там було висаджено понад чотири тисячі нових рослин, зокрема незабудки і запашний горошок - улюблені квіти принцеси Діани.

Герцог Кембриджський і герцог Сассекський возз'єдналися цього дня на довгоочікуваному відкритті статуї їхньої покійної матері Діани, принцеси Уельської. Вперше після скандалу братів сфотографували разом у день похорону принца Філіпа, герцога Единбурзького. Також на заході присутні близькі родичі принцеси, її сестри Сара і Джейн і брат Чарльз Спенсер, а також скульптор Єн Ренк-Бродлі і дизайнер саду Піп Моррісон, пише Hello!.

Скульптур зобразив Діану з трьома дітьми. Статуя є метафорою, яка показує її багаторічну роботу у благодійній сфері. Під статуєю розташований постамент з ім'ям принцеси і датою, коли її сини відкрили цей пам'ятник світу. Також є меморіальна дошка зі словами вірша, використаного на меморіалі Діані 2007 року. На ньому написано: "These are the units to measure the worth, Of this woman as a woman regardless of birth. Not what was her station? But had she a heart? How did she play her God-given part?"

Також сьогодні шанувальники несуть квіти, фотографії та листівки на згадку про принцесу Діану до воріт Кенсінгтонського палацу.