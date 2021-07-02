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Минобороны решило, что курсантки на параде Независимости должны идти на каблуках. В Сети разгорелся скандал

  7   0 02.07.2021, 10:00 | Новости, Общество
Минобороны решило, что курсантки на параде Независимости должны идти на каблуках. В Сети разгорелся скандал

На параде в честь 30-летия Независимости Украины, который пройдет 24 августа на Крещатике в Киеве, курсантки военного вуза будут маршировать в туфлях на каблуках. Об этом сообщил преподаватель Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ВИКНУ) майор Евгений Балабушка, сообщает АрмияInform, пишет Лига. Новости.

"На прошлом параде девушки были в повседневной форме одежды и с оружием. В этом году, насколько мне известно, они впервые пойдут в парадной форме и без оружия. Курсантки будут идти в туфлях на каблуках. Поэтому сейчас начали тренироваться ходить в этой обуви", - сказал майор.

"Девушки выносливые, хорошо переносят нагрузки, в том числе и погодные", - отметил Балабушка.

На сайте опубликовали фото репетиции парада.

Фото armyinform.com.ua

Тренировки проходят дважды в день. Кроме каблуков, курсантки на параде будут идти новым строевым шагом. От старого он отличается тем, что ранее нога должна была подниматься от земли на 15-20 см, сейчас - на 10-15 см, рассказал военный.

Курсантка ВИКНУ Иванна Медведь рассказала, что подготовка идет уже больше месяца: "Сегодня впервые тренировка происходит в туфлях на каблуках. Это немного сложнее, чем в берцах, но мы стараемся".

В социальных сетях раскритиковали эту инициативу Минобороны. После многочисленных негативных комментариев ведомство закрыло возможность комментировать соответствующий пост в своем Facebook.

"Сначала подумала, что это фейк. Что кто-то спутал демонстрацию боеготовности нашей армии и очередное шоу, которое украшают женщины. Но это фото размещено на сайте МО..." - написала депутат Евросолидарности Ирина Геращенко.

По ее словам, существует приказ, в котором указаны образцы военной формы для женщин, и там предусмотрены каблуки "летом и зимой". "Но это не вопрос парада и плаца, где мужчины пойдут в берцах! Это не равенство! Это унижение!" - считает Геращенко.

Она анонсировала депутатское обращение к президенту и главнокомандующему Владимиру Зеленскому.

"Лютый стыд. Девушки служат точно в такой же военной форме, что и парни, девушки носят такую же военную обувь (таланы), что и парни. Почему они вынуждены выдерживать многочасовые тренировки на каблуках, на которых априори во время несения службы не ходит обутой военнослужащая ВС Украины?" - говорится в Facebook Женского ветеранского движения.

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