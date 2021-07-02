Мендель написала книгу о работе, политике и украинцах

Юлия Мендель, которая в 2019-2021 годах работала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского, объявила о выходе в июле своей книги - там рассказано о работе, закулисье украинской политики и украинцах как нации.

Эту информацию Мендель подтвердила нам в комментарии. Об этом сообщило Суспільне.

«Книга об украинской политике, работе пресс-секретаря президента, некоторых инсайдах принятых решений, а также главное - о самоидентификации украинцев как нации», - сказала бывшая пресс-секретарь Зеленского.

Она также добавила, что книга должна выйти в свет в июле в одном из издательств, но не уточнила, о каком издательстве идет речь и каким будет тираж издания. В то же время Мендель отметила, что не платила за печать книги.

Громадське