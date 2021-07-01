В Канаде жертвами аномальной жары стали около 500 человек

За последние пять дней в Канаде на фоне рекордной жары внезапно умерли 486 человек. Это почти в три раза превышает обычное число летальных случаев.

Отмечается, что это только предварительные данные, и смертей может быть больше. Ранее в этот период происходили около 156 летальных случаев, пишет cbc.ca.

"Мы считаем, что жара, скорее всего, является причиной многих из этих смертей, но это требует подтверждения", - сказала на брифинге главный коронер Лиза Лапоинте.

По ее словам, многие из умерших людей жили одни и были найдены в жилых домах, которые были жаркими и не вентилируемыми.

"Важно, чтобы мы не упускали из виду тот факт, что каждая зарегистрированная смерть - это человек, имеющий семью и людей, которые заботились о нем", - сказала она.

Лапоинте добавила, что коронеры задерживаются с реагированием на ЧП из-за резкого увеличения числа внезапных смертей в некоторых районах.

Обозреватель