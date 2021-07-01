Звезду сериала "Тайны Смолвиля" засудили за вербовку секс-рабынь для секты

Популярная актриса Эллисон Мэк, прославившаяся по роли в культовом сериале Тайны Смолвиля, приговорена к трем годам лишения свободы. Ее обвиняют в вербовке женщин в деструктивную секту NXIVM, жертвы которой впоследствии были секс-рабынями. Об этом сообщает THR, пишет Корреспондент.

Отмечается, что Мэк ранее признала себя виновной и все рассказала следствию. Суд учел ее признание при вынесении приговора.

В Бруклинском федеральном суде актриса заявила о сожалении и раскаивании в содеянном и извинилась перед пострадавшими.

Секта NXIVM (произносится как Нексиам) якобы предлагала клиентам платные семинары для саморазвития. Однако для того, чтобы попасть на занятия, нужно было предоставить свои голые фото.

В итоге, в NXIVM было целое тайное общество. Лидер секты Кита Раньера владел секс-рабынями, которых клеймили его именем.

Эллисон входила в ближайшее окружение главаря секты.

Кита Раньера приговорили к 120 годам тюрьмы и штрафу в размере 1,75 миллиона долларов.

Судебный процесс заслушал15 жертв.