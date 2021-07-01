Динозавры вымерли, потому что перестали рождаться самки

Новое исследование показывает, что вымирание динозавров не могло быть объяснено исключительно мощным столкновением с астероидом.

Об этом пишет Sciencealert.

Вопрос «Почему вымерли динозавры«, господствовавшие на Земле более 150 миллионов лет, до сих пор является самой большой загадкой палеонтологии. Новое исследование французского национального центра научных исследований предоставило дополнительные доказательства гипотезе о том, что нептичьи динозавры уже балансировали на грани исчезновения до катастрофических событий, вызванных столкновением планеты с астероидом 66 миллионов лет назад.

Ученые проанализировали 1600 окаменелостей динозавров, чтобы оценить скорость видообразования и исчезновения шести основных семейств динозавров: Ankylosauridae, Ceratopsidae, Hadrosauridae, Dromaeosauridae, Troodontidae и Tyrannosauridae.

Команда палеонтологов обнаружила, что разнообразие нептичьих динозавров начало сокращаться примерно 76 миллионов лет назад - это за 10 миллионов лет до столкновения с Юкатаном. Они предполагают, что сокращение связано с увеличением темпов вымирания старых видов, которые были неспособны адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.

Катализатором исчезновения видов динозавров в позднем меловом периоде стало глобальное похолодание. Низкие температуры создавали проблемы в первую очередь для крупных динозавров, поскольку те полагались на теплый климат для поддержания стабильной температуры тела. Самыми крупными были травоядные динозавры, которые играли важную роль в пищевой цепочке. Соответственно, их сокращение могло нанести ущерб целому ряду других видов динозавров.

Кроме того, ученые выдвинули гипотезу, что определение пола у динозавров, как и у многих современных рептилий, зависело от температуры воздуха. Похолодание приводит в основном к рождению самцов, а потепление - к появлению самок. Глобальное изменение климата в меловом периоде могло существенно нарушить баланс полов у молодняка, и это спровоцировало упадок динозавров.

Вокруг света