Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:06

Динозавры вымерли, потому что перестали рождаться самки

19:05

В Канаде жертвами аномальной жары стали около 500 человек

18:00

Звезду сериала "Тайны Смолвиля" засудили за вербовку секс-рабынь для секты

17:05

Травма Беседина: Динамо получит многомиллионную компенсацию

16:00

Бритни Спирс проиграла суд: звезда остается под опекой своего отца

14:58

Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Ткаченка в расизмі

14:00

Россия через The National Interest пытается в очередной раз дискредитировать отношения Украины и США, – блогер

13:02

У Києві звільнили керівництво й усіх співробітників Комунальної служби перевезень

12:00

На субсидії не вистачає: Гончаренко запропонував змінити держбюджет

11:00

Россия "взрывает" газовый рынок Европы: цены взлетели выше $400 впервые с 2013 года

10:01

Портников: Теперь понятно, в какую историческую пропаганду верит Путин

09:30

З 1 липня перерахують пенсії: хто з українців не отримає доплату

09:00

У Зеленского допустили размещение на территории Украины военных баз НАТО

08:01

Россия нанесет удар по Украине с моря уже этим летом – польские СМИ

23:59

"Вирус вышел из-под контроля": от Йоханнесбурга до Джакарты Дельта-штамм сеет хаос – The Telegraph

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Динозавры вымерли, потому что перестали рождаться самки

  4   0 01.07.2021, 20:06 | Новости, Общество
Динозавры вымерли, потому что перестали рождаться самки

Новое исследование показывает, что вымирание динозавров не могло быть объяснено исключительно мощным столкновением с астероидом.

Об этом пишет Sciencealert.

Вопрос «Почему вымерли динозавры«, господствовавшие на Земле более 150 миллионов лет, до сих пор является самой большой загадкой палеонтологии. Новое исследование французского национального центра научных исследований предоставило дополнительные доказательства гипотезе о том, что нептичьи динозавры уже балансировали на грани исчезновения до катастрофических событий, вызванных столкновением планеты с астероидом 66 миллионов лет назад.

Ученые  проанализировали 1600 окаменелостей динозавров, чтобы оценить скорость видообразования и исчезновения шести основных семейств динозавров: Ankylosauridae, Ceratopsidae, Hadrosauridae, Dromaeosauridae, Troodontidae и Tyrannosauridae.

Команда палеонтологов обнаружила, что разнообразие нептичьих динозавров начало сокращаться примерно 76 миллионов лет назад - это за 10 миллионов лет до столкновения с Юкатаном. Они предполагают, что сокращение связано с увеличением темпов вымирания старых видов, которые были неспособны адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.

Катализатором исчезновения видов динозавров в позднем меловом периоде стало глобальное похолодание. Низкие температуры создавали проблемы в первую очередь для крупных динозавров, поскольку те полагались на теплый климат для поддержания стабильной температуры тела. Самыми крупными были травоядные динозавры, которые играли важную роль в пищевой цепочке. Соответственно, их сокращение могло нанести ущерб целому ряду других видов динозавров.

Кроме того, ученые выдвинули гипотезу, что определение пола у динозавров, как и у многих современных рептилий, зависело от температуры воздуха. Похолодание приводит в основном к рождению самцов, а потепление - к появлению самок. Глобальное изменение климата в меловом периоде могло существенно нарушить баланс полов у молодняка, и это спровоцировало упадок динозавров.

Вокруг света

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (15)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]