Травма Беседина: Динамо получит многомиллионную компенсацию

Киевское Динамо получит денежную компенсацию за травму Артема Беседина, которую он получил в матче против сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020, пишет НВ.

Согласно правилам ФИФА, европейские клубы получают компенсацию за травму своего игрока во время его нахождения в сборной на время турниров, которые входят в международный календарь, если футболист выбывает на срок более 28 дней.

Врач киевского Динамо Андрей Шморгун сообщил, что Беседин из-за полученной травмы выбыл на полгода. Таким образом, компенсация может составить более трех миллионов евро.

В дополнительное время мачта сборных Украины и Швеции Артем Беседин после грубого фола шведа Даниэльссона не смог продолжить игру из-за травмы и был заменен. Украинский форвард покинул поле, прихрамывая, с помощью врачей.