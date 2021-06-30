Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:58

Справа "Чорної вдови". Японка, що вбивала своїх партнерів, програла в суді

16:00

За майже два роки Рада прийняла лише половину законопроектів Зеленського – КВУ

15:00

Маск у люті. Випадковий літак зірвав запуск ракети Falcon 9 із 88 супутниками на борту

13:58

Сын российского топ-чиновника утопил Tesla в реке и застрял на крыше авто. ФОТО

13:01

Перший м'яч за збірну — й одразу рекордний. Що відомо про Довбика, який забив найпізніший переможний гол в історії Євро?

12:01

49,5 градусов! В Канаде из-за аномальной жары погибли десятки людей

11:00

Андрей Шевченко: Ребята будут играть против Англии еще и за Беседина

10:01

Юрий Романенко: "Велике будівництво" ради великой монополии

09:00

Леонід Кравчук переніс операцію на серці

00:37

Фантастика: сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020

23:59

Пішов на ризик: власник величезної кількості біткоїнів загинув на курорті в Коста-Ріці

23:02

Роман "Інтерв'ю з вампіром" знову екранізують

22:00

Сексуальное насилие в католической церкви: в Польше обнародовали данные за более чем 60 лет

21:10

Тарантино рассказал о завершении кинокарьеры

20:08

Ученые рассказали, как действует комбинация вакцин Pfizer и AstraZeneca против коронавируса

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Маск у люті. Випадковий літак зірвав запуск ракети Falcon 9 із 88 супутниками на борту

  8   0 30.06.2021, 15:00 | Новости, Мир
Маск у люті. Випадковий літак зірвав запуск ракети Falcon 9 із 88 супутниками на борту

Фото: foxbusiness.com Ракета Falcon 9 на старті

Після відкладеного запуску ракети Ілон Маск каже, що людству необхідна реформа, щоб "стати космічною цивілізацією".

Ракета SpaceX Falcon 9 із 88 супутниками на борту перебувала в декількох секундах від старту, коли запуск був відкладений через звичайний літак, який зайшов у зону запуску ракети, повідомляє foxbusiness.com, інформує Фокус.

24-годинна затримка запуску викликала гнів генерального директора SpaceX Ілона Маска, який написав у Твіттері, що "заборонена зона" ракети "необґрунтовано величезна".

"Людство просто не може стати космічною цивілізацією без серйозної реформи регулювання", - написав Маск. "Чинну систему регулювання потрібно міняти". Це випадок укотре продовжує давню ворожнечу між Маском і керівними органами. У грудні Федеральне управління цивільної авіації (FAA) заявило, що SpaceX проігнорувала кілька попереджень агентства, коли запустила свій Starship SN8, який, як сподівається Маск, одного разу доставить людей на Марс.

Згідно з повідомленнями FAA, SpaceX просила дозволити їй "перевищити максимальний громадський ризик, дозволений федеральними правилами безпеки", але в цьому запиті було відмовлено.

У січні Маск заявив, що "космічний підрозділ FAA має принципово порушену регуляторну структуру".

"Їхні правила розраховані на кілька одноразових запусків на рік із декількох державних об'єктів", - написав Маск. "За цими правилами людство ніколи не дістанеться до Марса".

Незважаючи на сварки з керівними органами, в квітні Маск написав у Твіттері, що згоден із ними "в 99,9% випадків".

"В окремих випадках ми не згодні, - написав Маск 27 квітня в Твіттері. - Це майже завжди пов'язане з новими технологіями, які не передбачені колишніми правилами".

Після перенесення запуску SpaceX планує запустити ракету Falcon 9 у середу, 30 червня, вдень з космічної станції на мисі Канаверал у Флориді.

Ракета доставить в космос 88 супутників, що належать приватним компаніям і державним організаціям, враховуючи три супутники для Starlink, які, як сподівається компанія, забезпечать світ високошвидкісним інтернетом.

Фокус

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (722)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]