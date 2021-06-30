Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:58

Справа "Чорної вдови". Японка, що вбивала своїх партнерів, програла в суді

16:00

За майже два роки Рада прийняла лише половину законопроектів Зеленського – КВУ

15:00

Маск у люті. Випадковий літак зірвав запуск ракети Falcon 9 із 88 супутниками на борту

13:58

Сын российского топ-чиновника утопил Tesla в реке и застрял на крыше авто. ФОТО

13:01

Перший м'яч за збірну — й одразу рекордний. Що відомо про Довбика, який забив найпізніший переможний гол в історії Євро?

12:01

49,5 градусов! В Канаде из-за аномальной жары погибли десятки людей

11:00

Андрей Шевченко: Ребята будут играть против Англии еще и за Беседина

10:01

Юрий Романенко: "Велике будівництво" ради великой монополии

09:00

Леонід Кравчук переніс операцію на серці

00:37

Фантастика: сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020

23:59

Пішов на ризик: власник величезної кількості біткоїнів загинув на курорті в Коста-Ріці

23:02

Роман "Інтерв'ю з вампіром" знову екранізують

22:00

Сексуальное насилие в католической церкви: в Польше обнародовали данные за более чем 60 лет

21:10

Тарантино рассказал о завершении кинокарьеры

20:08

Ученые рассказали, как действует комбинация вакцин Pfizer и AstraZeneca против коронавируса

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Сын российского топ-чиновника утопил Tesla в реке и застрял на крыше авто. ФОТО

  13   0 30.06.2021, 13:58 | Новости, Мир
Сын российского топ-чиновника утопил Tesla в реке и застрял на крыше авто. ФОТО

От электрокара практически ничего не осталось / фото Life Shot

Сын председателя правительства Ярославской области России Дмитрия Степаненко утопил Tesla в подмосковной Барвихе.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot, информирует УНИАН.

По данным очевидцев, утром во вторник, 29 июня, 21-летний студент МГИМО Артём не справился с управлением и вылетел с Подушкинского шоссе в речку.

Помощница Дмитрия Степаненко рассказала, что парень не пострадал. А вот от элитного автомобиля практически ничего не осталось. Электрокар пришлось вылавливать из реки краном. 

фото Life Shot 

фото Life Shot

УНИАН

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (722)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]