Сын российского топ-чиновника утопил Tesla в реке и застрял на крыше авто. ФОТО

От электрокара практически ничего не осталось / фото Life Shot

Сын председателя правительства Ярославской области России Дмитрия Степаненко утопил Tesla в подмосковной Барвихе.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot, информирует УНИАН.

По данным очевидцев, утром во вторник, 29 июня, 21-летний студент МГИМО Артём не справился с управлением и вылетел с Подушкинского шоссе в речку.

Помощница Дмитрия Степаненко рассказала, что парень не пострадал. А вот от элитного автомобиля практически ничего не осталось. Электрокар пришлось вылавливать из реки краном.

фото Life Shot

фото Life Shot

УНИАН