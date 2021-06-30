Сын российского топ-чиновника утопил Tesla в реке и застрял на крыше авто. ФОТО

От электрокара практически ничего не осталось / фото Life Shot
Сын председателя правительства Ярославской области России Дмитрия Степаненко утопил Tesla в подмосковной Барвихе.
Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot, информирует УНИАН.
По данным очевидцев, утром во вторник, 29 июня, 21-летний студент МГИМО Артём не справился с управлением и вылетел с Подушкинского шоссе в речку.
Помощница Дмитрия Степаненко рассказала, что парень не пострадал. А вот от элитного автомобиля практически ничего не осталось. Электрокар пришлось вылавливать из реки краном.
фото Life Shot
фото Life Shot