За майже два роки Рада прийняла лише половину законопроектів Зеленського – КВУ

За майже два роки роботи Верховної Ради народні депутати прийняли лише половину законопроектів, запропонованих Президентом України В. Зеленським. Про це повідомляє Комітет виборців України, інформує UAINFO.org.

Всього за період із 29 серпня 2019 року по 24 червня 2021 року Президент подав на розгляд народних депутатів 144 законопроекти. Із них стали діючими законами 83 проекти. Ще 8 законопроектів було прийнято, але вони ще не підписані. Решта ініціатив на разі підтримані народними депутатами не були.

Варто відзначити, що лише 7% законопроектів, поданих Президентом, безпосередньо стосувалися сфери безпеки і оборони України, в якій Глава держави має ключові повноваження. 43% законопроектів були направлені на питання, пов'язані із зовнішньою політикою України.

При цьому законодавча діяльність В. Зеленського часто не обмежувалася прямими повноваженнями Глави держави. Так, В. Зеленський ініціював законопроекти щодо різних суспільно-політичних сфер, зокрема, податкової та митної політики, проведення судової реформи, здійснення правоохоронної діяльності, ведення антикорупційної політики, протидії Covid-19 тощо.

Із 144-ох законопроектів 75-ть були визначені Президентом як невідкладні.

«58% підтриманих законопроектів В. Зеленського - вкрай низькі показники. До прикладу, парламент VIII скликання підтримав 90% законопроектів П. Порошенка за перші два роки роботи (подано 85 проектів законів, прийнято 77). При цьому, на відміну від монобільшості, у парламенті VIII скликання працювала нестійка коаліція "Європейська Україна", що ускладнювало прийняття президентських законопроектів», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.