Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника принцессе Диане – Express

Принц Чарльз не будет присутствовать на открытии памятника своей бывшей жене принцессе Диане, поскольку не хочет "бередить старые раны". Мероприятие состоится 1 июля.

Как сообщает издание Express со ссылкой на источник при дворце, для герцога Эдинбургского это тяжелое событие.

Ведь оно может всколыхнуть в его памяти, как счастливые и достойные, так и грустные моменты их совместной жизни с Дианой. Источник добавил, что для принца Чарльза эти воспоминания слишком личные, и он боится, что они снова захватят его.

Статую матери принцев Гарри и Уильяма откроют в четверг, 1 июля 2021 года, в день ее 60-летия, в саду Кенсингтонского дворца. Герцоги Сассекский и Кембриджский будут присутствовать на открытии, ради чего принц Гарри уже прибыл на родину из США.

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