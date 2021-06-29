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Из 161 статьи Конституции Украины на сегодня системно и последовательно нарушаются 125 статей – Руслан Бортник

  6   0 29.06.2021, 15:58 | Новости, Политика
Из 161 статьи Конституции Украины на сегодня системно и последовательно нарушаются 125 статей – Руслан Бортник

«В Украинском институте политики проанализировали и насчитали, что из 161 статьи Основного Закона Украины на сегодня системно и последовательно нарушаются 125 - около 78%. 36 статей Основного Закона, которые "условно выполняются", содержат в основном номинальные или отсылочные нормы. Из первых двух разделов Конституции полностью выполняется только статья 20 "Государственные символы", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Руслан Бортник, информирует UAINFO.org.   

«Конституция - это очень тонкий инструмент, и если хотя бы одна её статья цинично и публично нарушается, то это ставит под угрозу разрушения весь документ.

Чиновники и политики, за наши с вами деньги, нарушили все ключевые положения Конституции - от бесплатной медицины, защиты частной собственности и личной неприкосновенности, нарушения прав меньшинств, запрета на вмешательства в религиозные дела, создание государственной идеологии, до отсутствия референдумов и принципа разделения ветвей власти, разрушения независимости судебной системы.

Мы пережили уже 5 периодов "конституционного моделирования": советско-парламентский (1991-1996); президентско-парламентский (1996-2004); парламентско-президентский (2004-2010); президентско-парламентский (2010-2014); парламентско-президентский / по сути президентский (2014-2018).

Но, в системе, где даже Главный закон страны в лучшем случае "как дышло", в худшем - просто слова, нет смысла просто его переписывать - не растут груши на Марсе. Нужно, прежде всего, кардинально менять практику его правоприменениния и наказания чиновников за игры с Конституцией, при этом создавая условия для будущего реформирования Конституции с цель перехода на чистую модель управления - парламентскую (предпочтительнее) или президентскую - только в таких условиях возможно обеспечить хоть какую-то ответственность политиков», - констатирует Бортник.

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