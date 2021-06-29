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Кочетков: Никакие Филины друзья, вроде обязанного ему по жизни Владимира Зеленского, не могут его из запретного списка самовольно исключать

  5   0 29.06.2021, 18:01 | Новости, Политика
Кочетков: Никакие Филины друзья, вроде обязанного ему по жизни Владимира Зеленского, не могут его из запретного списка самовольно исключать

«Разумеется, Филипп Киркоров со всеми его перьями и помадой не несет серьезной угрозы безопасности Украины. Как и модный Баста, и прочие моргенштерны. Но если уважающая себя держава выставила некое типичное для международной практики условие не пускать на свою территорию тех, кто въезжал в аннексированный Крым через РФ, а не через Украину, то это условие должно неукоснительно выполняться. Исключения - только для фигур высшего дипломатического статуса, либо из соображений гуманности - на похороны, например», об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.  

«И никакие недоброжелатели Киркорова не должны вносить его в запретный список. И никакие Филины друзья вроде обязанного ему по жизни Владимира Зеленского не могут его из запретного списка самовольно исключать.

Какое НАТО, какой ЕС, если руководство Украины ведет себя со страной как с частной лавочкой?! Кого захочу - пущу, кого не захочу - не пущу. Кто нравится - назначу на любую должность, кто не нравится - уволю с любой, наплевав на закон. Это не Европа, это Россия, но без ядерного арсенала.

Только беспристрастная автоматическая процедура, все нарушители которой обязаны нести наказание. И никакие экономические завязки со агрессором - не оправдание, потому что по пересечению границы у нас официальное решение есть, а вот по бизнесу с агрессором, увы, нет - сплошная гибридность.

Кстати, Петр Порошенко точно так же царским произволением давал украинское гражданство своим друзьям и партнерам по бизнесу, а не друзьям - не давал. Без объяснения причин.

Так что в цивилизованной стране было бы немедленное служебное расследование, и тот, кто принял решение о вычеркивании из списка Киркорова, лишился бы своей должности. Как минимум. Но это у них...», - завершает политолог.

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