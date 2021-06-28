Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

22:04

Иран заявил о создании сверхдальнего беспилотника

21:32

Зинченко: За Австрию нам очень стыдно. Хорошо, что есть шанс реабилитироваться

21:05

Военные РФ отслеживают действия военных кораблей НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze в Черном море

20:33

На Кипре начинают COVID-вакцинацию подростков

20:06

В Японии грузовик въехал в группу детей, есть погибшие и раненые

19:34

"Лацио" ведет переговоры об аренде Брандта

19:07

Оккупанты оценили ущерб от наводнения в Крыму

18:35

Беларусь приостанавливает участие в "Восточном партнерстве" с ЕС

18:08

Чехия требует от России почти 30,5 млн долларов компенсации за взрывы в Врбетице

17:36

На Донбассе сегодня сохраняется режим "тишины"

17:00

В концлагерях и застенках РФ на оккупированных территориях находятся 405 граждан Украины, - Денисова

16:37

Польша начала укладку трубопровода Baltic Pipe

16:01

Яремчук может перебраться в "Арсенал"

15:38

Меркель объяснила, почему выступила за проведение саммита ЕС-Россия

15:02

Совет ЕС одобрил подписание с Украиной соглашения об "открытом небе"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
          

Иран заявил о создании сверхдальнего беспилотника

  5   0 28.06.2021, 22:04 | Новости, Мир
Иран заявил о создании сверхдальнего беспилотника

Новый боевой беспилотный летательный аппарат может преодолеть семь тысяч км, говорят иранские военные.

Командующий Корпусом стражей Исламской революции Хосейн Салами заявил, что иранские военные имеют в своем распоряжении беспилотники, способные преодолеть без посадки семь тысяч километров.

"У нас есть беспилотники, которые могут преодолеть 7 тысяч км, после чего совершить посадку", - заявил Салами.

По данным СМИ, это рекордные для Ирана показатели. До сих пор наибольшая дальность в Иране была у беспилотников Газа: они способны преодолеть 2 тысячи км до цели, а затем вернуться.

korrespondent.net

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (691)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]