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Госдеп разъяснил позицию США по экстрадиции Фирташа

  5   0 28.06.2021, 23:03 | Новости, Политика
Госдеп разъяснил позицию США по экстрадиции Фирташа

Позиция Соединенных Штатов по экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа не изменилась. В США ожидают завершения правовых процедур в Австрии.

Об этом в комментарии украинской службе Голоса Америки рассказал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент.

"Австрия - это страна с верховенством права, и они имеют определенные правовые процедуры. Наша позиция остается такой же, как в 2014 году. Мы осудили Фирташа за преступления, и мы продолжаем работать с австрийцами, при этом уважая их правовой процесс", - сказал чиновник.

На вопрос, какие инструменты могут использовать Соединенные Штаты, чтобы добиться экстрадиции, Кент добавил, что в США работают в этом направлении с австрийскими властями.

"Поскольку мы уважаем верховенство права в Австрии, они до сих пор проходят через процесс апелляций по делу экстрадиции. Мы находимся в контакте с австрийцами, но это их процесс и он должен быть завершен", - сказал дипломат.

Ранее группа конгрессменов направила в Государственный департамент письмо с просьбой активизировать усилия по экстрадиции олигарха в США, предположив, что Фирташ коррумпировал австрийскую судебную систему. "Мы обеспокоены тем, что господин Фирташ использовал свое значительное богатство и вредоносное влияние, чтобы разрушить правовую систему этой страны для предотвращения экстрадиции и ответственности перед законом", - говорится в письме.

В свою очередь, Кристина Зальцборн, пресс-секретарь окружного суда Вены по уголовным делам в комментарии Голосу Америки заявила об отсутствии решения в отношении Фирташа. "Запрос на возобновление дела является довольно обширным, как и заявления прокуратуры и встречной стороны. Таким образом мы не можем предсказать, когда следует ожидать решения", - заявила Зальцборн.

Напомним, 18 июня на заседании СНБО Украины решили ввести пакет санкций против олигарха Дмитрия Фирташа и его бизнеса. Потом эти санкции были введены в действие указом президента.

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