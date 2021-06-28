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Зинченко: За Австрию нам очень стыдно. Хорошо, что есть шанс реабилитироваться

  2   0 28.06.2021, 21:32 | Новости, Спорт
Зинченко: За Австрию нам очень стыдно. Хорошо, что есть шанс реабилитироваться

Александр Зинченко считает, что Австрия и Швеция похожие по игре.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в интервью EURO2020.com рассказал о том, как команда переживала поражение от Австрии, а также пообещал сделать все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками и всей страной.

"Было ли чувство, что команда подвела болельщиков? Конечно. Безусловно. Внутри было полное опустошение. Команда старалась отдать все силы. Возможно, многим со стороны так не казалось, но на самом деле ребята выжали из себя максимум. Конечно, это была далеко не самая удачная игра от нас, но хорошо, что в итоге все сложилось так, что у нас теперь есть шанс реабилитироваться.

Во всем нужно искать позитив. И впервые в истории выйти в плей-офф такого большого турнира - это большой позитив для всей страны. Но с другой стороны, за свою игру - особенно последнюю - нам всем очень стыдно. Повторюсь, очень рад, что у нас действительно появился шанс реабилитироваться перед болельщиками и всей страной. Потому что я уверен: наша команда может достичь большего и показать себя намного лучше.

На этом Евро-2020 шведы показывают, как они играют - целостно, компактно, как единый блок. В каждой линии у них есть хорошие игроки, которые выступают в Европе. Думаю, можно поставить в один ряд сборные Австрии и Швеции, потому что они чем-то похожи - две очень сбалансированные команды.

Против таких сборных всегда нужно играть компактно, чтобы не было разрывов между линиями. Со сборной Швеции нам нужно сыграть единым блоком, компактно, выдерживать дистанцию между игроками, и тогда у нас должно все получиться.

Сборная Швеции, кажется, самая возрастная команда на чемпионате Европы - это уже говорит о многом. Это значит, что они хорошо сыграны и чувствуют друг друга на поле", - отметил Зинченко.

Фото Getty Images

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