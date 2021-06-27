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Азербайджан заявил об обстрелах на границе со стороны Армении

  8   0 27.06.2021, 16:01 | Новости, Мир
Азербайджан заявил об обстрелах на границе со стороны Армении

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении Кельбаджарского района. Обстрел продолжался переодически в течении 12 часов.

Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

Так, по данным азербайджанской стороны, с 14:50 26 июня примерно до 03:00 27 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Варденисского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении сел Зейлик и Имамбинаси Кельбаджарского района.

"Потерь и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", - говорится в сообщении.

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