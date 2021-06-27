Азербайджан заявил об обстрелах на границе со стороны Армении

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении Кельбаджарского района. Обстрел продолжался переодически в течении 12 часов.
Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.
Так, по данным азербайджанской стороны, с 14:50 26 июня примерно до 03:00 27 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Варденисского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении сел Зейлик и Имамбинаси Кельбаджарского района.
"Потерь и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
В настоящее время ситуация в этом направлении стабильна, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", - говорится в сообщении.