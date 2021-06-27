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В Германии обрушился балкон, есть пострадавшие

  4   0 27.06.2021, 15:38 | Новости, Мир
В Германии обрушился балкон, есть пострадавшие

В Германии в городе Хорн-Бад-Майнберг обрушился балкон многоэтажного здания. В результате 9 человек получили травмы.

Об этом сообщает Dpa-international.

На балконе находилась группа молодых людей в возрасте от 21 до 24 лет. Деревянный пол балкона обвалился вместе с ними, все они упали.

Под завалами спасатели сегодня с утра нашли четыре человека. Их достали из-под обломков и отвезли в больницу. После этого кареты скорой помощи отвезли пострадавших в больницу.

Известно, что девять человек получили травмы в результате происшествия. Пятеро из них - серьезные. Еще один человек получил очень серьезные травмы, его состояние опасное для жизни.

В спасательной операции приняли участие 70 спасателей. Причина обвала балкона неизвестна.

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