В Германии обрушился балкон, есть пострадавшие

В Германии в городе Хорн-Бад-Майнберг обрушился балкон многоэтажного здания. В результате 9 человек получили травмы.

Об этом сообщает Dpa-international.

На балконе находилась группа молодых людей в возрасте от 21 до 24 лет. Деревянный пол балкона обвалился вместе с ними, все они упали.

Под завалами спасатели сегодня с утра нашли четыре человека. Их достали из-под обломков и отвезли в больницу. После этого кареты скорой помощи отвезли пострадавших в больницу.

Известно, что девять человек получили травмы в результате происшествия. Пятеро из них - серьезные. Еще один человек получил очень серьезные травмы, его состояние опасное для жизни.

В спасательной операции приняли участие 70 спасателей. Причина обвала балкона неизвестна.