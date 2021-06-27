Вблизи курортного города в Турции вспыхнули лесные пожары

Вблизи курортного города Мармарис в Турции вспыхнули лесные пожары. Рядом находятся туристические поселения и гостинницы.
Об этом пишет "Анадолу".
На месте работают пожарные. Причина возникновения возгорания пока неизвестна. Также задействованы шесть вертолетов.
"По неизвестным причинам в Ичмелере, в районе Мармариса прибрежной провинции, в лесных массивах недалеко от отелей и поселков возникли пожары", - говорится в сообщении.
Из-за ветра, огонь быстро распрострняется. Ветер также затрудняет тушение пожара.
"Команды работают в соответствии с тем, как ветер меняет направление", - сказал губернатор провинции, добавив, что для оказания помощи прибыло много подкреплений из близлежащих районов.
Сообщений о жертвах от пожаров не поступало.