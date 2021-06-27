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Теофимо Лопес-старший: Мой сын может провести бой с Ломаченко в декабре

  10   0 27.06.2021, 15:02 | Новости, Спорт
Теофимо Лопес-старший: Мой сын может провести бой с Ломаченко в декабре

Отец американского боксера не против организовать реванш с Василием Ломаченко.

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), прокомментировал яркую победу Василия Ломаченко над Масайоши Накатани.

Лопес-старший лично посетил этот поединок и похвалил украинца. Кроме того, он ответил на предложение Ломаченко провести реванш, и рассказал, когда это может произойти.

"Это восхитительная работа. Я еще неделю назад всем говорил, что Накатани слишком высокий, он длинный и медленный. Я не сомневался, что Ломаченко будет на шаг впереди, воспользуется этим и победит, что он и сделал.

Я всегда говорил, что Ломаченко остановит Накатани, и он справился, а мы все получили отличный бой.

Бой моего сына с Камбососом состоится 14 августа, затем по контракту с Top Rank у нас есть следующий бой в декабре на Мэдисон сквер гарден. И я не против провести реванш, но все будет зависеть от Теофимо и его самочувствия.

Есть шанс, что мой сын перейдет в первый полусредний вес, но Ломаченко туда не пойдет. Сегодня украинец был хорош, но в бою против моего сына он показал, что не сможет выступать в первом полусреднем весе, на мой взгляд.

Но я думаю, что мы все же можем провести бой в легком весе, и даже в этом году. Предполагаю, что Теофимо проведет еще два боя в легком весе - первый против Камбососа, а затем он может провести поединок с Ломаченко в декабре", - рассказал Лопес-старший в интервью Стиву Киму.

isport.ua

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