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В гавани Гонконга затонули десять круизных лайнеров

  8   0 27.06.2021, 12:32 | Новости, Мир
В гавани Гонконга затонули десять круизных лайнеров

В Гонконге произошел пожар на пристани для яхт. В результате затонули 10 круизных лайнеров с каютами.

Об этом пишет Reuters.

Власти заявили, что было подожжено по меньшей мере 16 судов, но человеческих жертв не было.

Пожар в убежище в районе Абердина начался в 2:30 утра (18:30 по Гринвичу, суббота), и пожарным потребовалось более шести часов, чтобы потушить его.

"Было слышно, как взрываются топливные баки, когда густой дым поднимался в небо, покрывая пристань для яхт и соседние многоэтажные дома", - пишет издание.

Около 35 человек были спасены с судов.

 

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