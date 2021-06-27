Во Львове во время полумарафона умер человек

Во Львове во время участия в полумарафоне 27 июня умер 23-летний парень. Ему оставалось преодолеть последние 200 метров дистанции.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

Смерть мужчины констатировали медицинские работники.

"Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть. Соболезнования родным и близким!",- написал Садовый.

Согласно данным организаторов, были заявлены дистанции в зависимости от уровня подготовки участников: индивидуальные забеги на 4.2 км, 10 км, 21 км, командные забеги или эстафеты.

Подробностей о смерти мужчины пока нет.