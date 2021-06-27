Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:04

Во Львове во время полумарафона умер человек

12:32

В гавани Гонконга затонули десять круизных лайнеров

12:05

США сейчас не работают над возобновлением переговоров между Израилем и Палестиной, - Блинкен

11:33

Более 43 тысяч украинцев получили прививки в субботу. Работали 100 центров вакцинации

11:06

"Челси" отказался от идеи подписания Хакими

10:34

В США пять человек погибли после падении воздушного шара (видео)

10:07

В Украине почти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

09:35

За сутки в Украине 450 новых COVID-случаев. Почти треть - в Киеве

09:08

Сутки на Донбассе: боевики открывали огонь на восьми направлениях, погиб военный

08:36

Ломаченко одержал досрочную победу над Накатани (видео)

08:09

Если будет давление на Украину: кандидаты в канцлеры Германии не исключили остановку "Северного потока-2"

07:10

"Манчестер Сити" нацелился на приобретение защитника "Челси"

06:11

Медики предупредили о мигренях из-за чрезмерного употребления кофе

05:12

Началось серийное производство Hyundai Santa Cruz

04:13

В Сальвадоре власти раздадут жителям биткоины

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

США сейчас не работают над возобновлением переговоров между Израилем и Палестиной, - Блинкен

  3   0 27.06.2021, 12:05 | Новости, Мир
США сейчас не работают над возобновлением переговоров между Израилем и Палестиной, - Блинкен

США не пытаются возобновить мирные переговоры между Израилем и Палестиной. В то же время, Штаты выступают за продолжение оказания гуманитарной помощи в регион.

Об этом сказал в интервью газете Le Journal du Dimanche госсекретарь США Энтони Блинкен.

На вопрос, прибегут ли США к инициативам по возобновлению мирного процесса на Ближнем Востоке, Блинкен ответил отрицательно.

"Об этом речь сейчас не идет. Франция и США использовали свое влияние во время последнего кризиса в Газе, чтобы добиться снижения уровня потерь и разрушений. Вопросы оказания гуманитарной помощи и восстановления сектора Газа нам кажется приоритетным, как и те усилия, которые необходимо приложить, чтобы не допустить повторения подобного кризиса", - подчеркнул госсекретарь.

Напомним, в июня парламент Израиля утвердил новое правительство страны, в котором впервые за 12 лет не будет Биньямина Нетаньяху.

Президент США Джо Байден поздравил новое правительство Израиля во главе с националистом Нафтали Беннеттом и заявил, что Вашингтон продолжит непоколебимо поддерживать безопасность Израиля.

 

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (627)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]