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Более 43 тысяч украинцев получили прививки в субботу. Работали 100 центров вакцинации

  9   0 27.06.2021, 11:33 | Новости, Общество
Более 43 тысяч украинцев получили прививки в субботу. Работали 100 центров вакцинации

За прошедшие сутки, 26 июня, прививки от коронавируса получили 43 660 человек. Их проводили мобильные бригады, пункты прививок и центры вакцинации.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, вчера по всей стране работали более 100 центров вакцинации.

За 26 июня одну дозу вакцины получили 22 328 человек, полностью иммунизированные - 21 332 человека.

При этом, более 19,5 тысяч получили прививки китайским препаратом CoronaVac (его используют в центрах вакцинации), а также свыше 21,5 тысяч - препаратом Pfizer (Comirnaty). Еще почти 2,5 тысяч получили препарат AstraZeneca.

От начала вакцинальной кампании привито 1 893 839 человек, из них получили 1 дозу - 1 893 837 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 572 298 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего проведено 2 466 135 прививок.

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