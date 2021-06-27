В США пять человек погибли после падении воздушного шара (видео)

Воздушный шар упал на линию электропередач, в результате чего 13 тысяч потребителей остались без электричества.

В американском штате Нью-Мексико пять человек погибли при крушении воздушного шара в городе Альбукерке. Об этом сообщил телеканал ABC News в воскресенье, 27 июня.

По данным властей, воздушный шар врезался в линию электропередач в 7 часов утра по местному времени (16:00 по Киеву - ред.) к западу от международного аэропорта Санпорт. Кабина с пятью пассажирами оторвалась от шара, рухнула и загорелась.

Четверо пассажиров скончались на месте. Пятый пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже стало известно, что он скончался.

Сам шар упал на линию электропередач, в результате чего 13 тысяч потребителей остались без электричества, но вскоре электроснабжение было восстановлено.

Причины аварии выясняются.