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В Украине почти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

  6   0 27.06.2021, 10:07 | Новости, Общество
В Украине почти 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

В Украине из-за непогоды обесточены 393 населенных пункта. Отключение электроснабжения произошло в восьми областях.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, по состоянию на 7 утра, в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 393 населенных пункта.

При этом в Киевской области - 129, Черниговской - 73, Житомирской - 57, в Черкасской - 50, Винницкой - 26, Львовской - 26, Кировоградской - 20 и Одесской - 12.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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