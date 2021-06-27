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"Челси" отказался от идеи подписания Хакими

  2   0 27.06.2021, 11:06 | Новости, Спорт
"Челси" отказался от идеи подписания Хакими

"Синих" не устроили финансовые запросы Интера.

"Челси" решил покинуть гонку за защитником "Интера" Ашрафом Хакими

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что лондонский клуб не захотел платить 70 миллионов евро за марокканского игрока. 

В минувшем сезоне Серии А Хакими поучатсвовал в 37 играх "Интера", в которых забил семь голов и отдал восемь ассистов.

Сейчас главным претендентом на футболиста считается "Пари Сен-Жермен". Хакими уже согласовал контракт с "парижанами".

Фото Getty Images

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