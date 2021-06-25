Під завалами будинку в Маямі шукають сестру першої леді Парагваю, вона пропала разом з чоловіком і трьома дітьми

Софія Лопес Морейра, сестра першої леді Парагваю з чоловіком і дітьми

Під завалами багатоповерхівки в передмісті Маямі (Флорида) шукають сестру першої леді Парагваю Сильвани Лопес Морейри - Софію Лопес Морейра.

Як повідомляє la Nacion, в Міністерстві закордонних справ країни підтвердили, що вона пропала разом з чоловіком і трьома неповнолітніми дітьми. З ними також була няня, її теж шукають, інформує НВ.

Сільвана Лопес Морейра і президент Парагваю Маріо Абдо Бенітес

Перша леді Парагваю має намір вилетіти в США найближчим рейсом і стежити за ходом рятувальної операції.

Крім Парагваю, ще чотири країни підтвердили, що під завалами можуть знаходитися їх громадяни. Це Колумбія, Венесуела, Аргентина і Уругвай, пише CNN.

Точна кількість людей, які проживали в багатоповерхівці, не називається.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

24 червня в передмісті американського курортного міста Майамі-Біч в штаті Флорида частково обрушився 12-поверховий житловий будинок.

Офіційно підтверджена одна смерть, ЗМІ повідомили про трьох загиблих. Доля 99 людей залишається невідомою.

Рятувальники розбирають завали. Вдалося звільнити понад 30 осіб, 11 з них отримали серйозні травми.

НВ