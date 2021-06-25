Александр Кочетков: "Закон против олигархов" в лицах

"В любом случае, что-то с подзаголовком «антиолигархический» депутаты примут. И я попробовал представить, как на применение этого закона будут реагировать те, кого у нас уже именуют олигархами. Персонажей угадывайте сами", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

"Олигарх №1.

Выводит на улицы стучателей касками под Кабмин, который ему же в виде премьера и принадлежит. Одновременно начинает предметный диалог. Не с президентом, конечно, а с теми у президента, кто решает: сколько, чтобы из олигархов перейти в эти, как их, а, инвесторы? А если не в бюджет, а сразу вам, только сколько? А если кэшем? А если добавить для жены президента Елены телепрограмму, оставшуюся после жены президента Марины? Договорились? Вот вам моя рука, натруженная от договорняков со всеми властями.

Олигарх №2.

Будет не слышать. Не понимать. Не отзываться. Не соглашаться. Вспоминать былое и общее. А потом вдруг все его дубинские на всех его телеканалах объявят новой власти анафему. Разумеется, к олигарху с обыском придет СБУ, за спиной которой маячит ФБР. Но окажется, что олигарх уже в домике. В Израиле, откуда не достать. А следователей СБУ на видном месте ждет записка с благодарностью за сотрудничество и уверениями, что все помнит, и выплатит обещанное при первой возможности. Перед ФБР будет слегка невдобняк.

Олигарх №3.

Вежливо, по-европейски примет антиолигархических гонцов. Вдумчиво, по-европейски выслушает предложение раскошелиться. Прямо при гонцах позвонит Медведчуку и скажет, что готов снизить цену на свой медиа-холдинг вдвое. При гонцах велит секретарше организовать авиарейс в Лондон. Потом философски поглядит на гонцов и произнесет: «А я же так старался... И тестя своего вам отдал, и даже Славка...». В Лондоне олигарх со временем откроет жутко либеральный Интернет-журнал, но назовет его не «Колокол», а почему-то «Голос».

Олигархи №4 и №5.

№4 через толпу своих адвокатов потребует не мешать ему наслаждаться венским вальсом, чарующие звуки которого и так перебивает вульгарный американский джаз. Все вопросы предлагает решать с его партнером олигархом №4. Тот долго искренне не понимает, о чем речь, какой такой павлин-мавлин, Интер-шминтер? А когда понимает, то угрожает уйти из этой песочницы. Вместе со своими схемами, включая и ту, что против Медведчука. Вместе со своим Подоляком. Вместе с рядом депутатом и еще многими, кого власть наивно считала своими. И этого №5 из олигархов пока вычеркивают.

Олигарх №6.

Еще заранее возмущается о политических репрессиях. Вместо допросов не вылазит из окопов, которые под видом территориальной обороны прокопал за госсчет возле своей усадьбы. Когда его таки удается взять в котел в Раде, начинает вязкий базар, потом призывает свою секту, и та притаскивает ворох газет и журналов, по названиям схожих с известными в мире, в которых опубликована статья на скверном английским (сэкономили на Гугль-переводе). В статье говорится, что №6 не только создал армию, церковь и мову, а еще в тайном отпуске на Багамах за семь дней сотворил этот мир. Поэтому он готов обсуждать не деолигархизацию, а процент, которая новая власть будет ему платить за пользование его успехами. На патриотический офшор в Панаме, разумеется.

Олигарх №7.

В первую очередь, спрашивает, как порешал №1, и у него вырываются слова, после которых крестит себе рот. Затем осеняет троекратным знамением себя всего и заявляет, что Господь терпел и нам велел. И тут же лезет к антиолигархантам с кулаками и около православными воплями «С*ки, всех порешу, потом грех в Иерусалиме отмолю!».

Олигарх №8.

Как юрист со стажем, продумывает каждое слово и сообщает, что ничего олигархического, о чем его спрашивают, он не делал, потому что ничего об этом не помнит. Но если и делал, то исключительно по согласованию и по заданию Первого. Никто из присутствующих так и не может понять, имеется ли в виду тот Первый, который в Киеве, или тот, который в Москве, или оба сразу.

№9 и все последующие.

При любом обращении к ним будут делать грустное добкинское лицо и отмахиваться долговыми расписками, исками, решениями о банкротстве и прочими скорбными бумажками. Приговаривая при этом: «Всё, всё, что нажито непосильным трудом, всё пошло прахом... Спиртовый заводик, два заводика, вклад в банке импортный, два, нет, двадцать два... Все пропало».

На первом этапе деолигархизации все старательно не будут вспоминать об олигархе №0, который олигарх по должности: и на политику влияет, и СМИ управляет, вот только официального богатства, нажитого в «Квартале», на олигарха не хватает. Но это пока. А через годик-другой...

Но это уже совсем другая история - о справедливости и ответственности. К нынешнему закону про олигархов отношения не имеет.", - завершает Кочетков.