Раимов об интервью президента: Зеленский потерял связь с реальностью

"Зеленский дал большое интервью телеканалу «1+1». Что могу сказать. Потерял связь с реальностью. «Я никого не хочу обидеть» - психоаналитики хорошо понимают, что такое частичка «не» во всех вариантах. «Ермак пришёл со мной, Ермак уйдёт со мной» - ибо я боженька хочется добавить. Все в этой команде знают, что пришедшие уйдут с ними? Депутаты. Чиновники. Все", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политтехнолог Дмитрий Раимов, информирует UAINFO.org.

«У меня нет конкурентов, только проекты и тд» - значит полная оторванность от жизни и того, что нужно считаться с оппонентами. Когда ты сам. Ни с кем считаться не нужно. Ещё не знание о чем говорили Байден и Путин, «СНБО это мое оружие» (разбойник), давление на суды и многое другое.

Что ж. Чуда не произошло. Только вопрос простой: если конкурентов нет, почему рейтинги уже низкие и падают, реформ нет, а война есть?", - подытоживает Раимов.