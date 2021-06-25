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Решение о проходе британского эсминца вблизи оккупированного Крыма принимал Джонсон – The Telegraph

  8   0 25.06.2021, 10:01 | Новости, Мир
Решение о проходе британского эсминца вблизи оккупированного Крыма принимал Джонсон – The Telegraph

Окончательное решение о проходе британского эсминца в Черном море вблизи оккупированного Крыма принимал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает The Telegraph, пишет НВ.

Журналисты издания сообщают, что планы о проходе эсминца вблизи оккупированного полуострова стали предметом спора между главами МИД и Минобороны Великобритании. Министр иностранных дел Доминик Рааб считал, что РФ может агрессивно отреагировать на такое решение.

По данным издания, из-за разногласий итоговое решение принимал премьер-министр Борис Джонсон.

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