Решение о проходе британского эсминца вблизи оккупированного Крыма принимал Джонсон – The Telegraph

Окончательное решение о проходе британского эсминца в Черном море вблизи оккупированного Крыма принимал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Об этом сообщает The Telegraph, пишет НВ.

Журналисты издания сообщают, что планы о проходе эсминца вблизи оккупированного полуострова стали предметом спора между главами МИД и Минобороны Великобритании. Министр иностранных дел Доминик Рааб считал, что РФ может агрессивно отреагировать на такое решение.

По данным издания, из-за разногласий итоговое решение принимал премьер-министр Борис Джонсон.