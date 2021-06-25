Афера з житлом та фейкове весілля: одеситки "розвели" закоханого британця на $250 тисяч

Постраждалий британець намагається домогтися справедливого покарання для дівчат.

Мешканка Одеси з подругою провернула велику весільну аферу. Жінка виманила у закоханого в неї іноземця 250000 доларів та одружила його на іншій.

Про це повідомляє BBC, інформує UAINFO.org.

Громадянин Великобританії у 2015 році приїхав до Одеси по роботі. Його бізнес-партнер попросив допомоги з новим проектом підтримки дітей-переселенців зі Сходу України. 52-річний британець мови не знав, тому підшукав собі перекладачку на ім'я Юля.

Побачення з супроводом та 150 доларів для перекладача

Жінка познайомила іноземця зі своєю 32-річною подругою Іриною, яка переїхала з Донецька. Дівчина сподобалася британцеві. Попри те, що у неї вже були два невдалих шлюби та різницю у 20 років, пара все ж почала зустрічатися. Правда, через незнання мови доводилося брати з собою перекладача, за такі послуги Юля брала до 150 доларів за день.

Наступні півроку британець, коли приїжджав до Одеси, водив кохану на побачення, але до поцілунків або сексу не доходило, тому що поруч завжди була Юля. Та й Ірина заявила, що не вірить в секс до шлюбу.

"Я подумав: "Це дуже високий моральний стандарт. Її, очевидно, виховували дуже добре", - розповів Джеймс.

Фейкове весілля та афера з квартирою

Через 11 місяців після першого побачення пара влаштувала шикарні заручини в Одесі на віллі "Отрада" з видом на море. Новоявлений наречений став оплачувати Ірині уроки англійської мови, щоб вона переїхала до Британії.

На шляху до щастя пари стала бюрократія, й Джеймс вирішив переїхати в Одесу, заради чого звільнився з роботи та продав свій будинок.

"Збиралися купувати житло, тому що це давало свого роду сталості відносинам. Мої друзі у Великобританії вважали, що це великий крок, але вони раділи за мене, що у мене є майбутнє", - розповів обдурений британець.

Дівчина обманом змусила довірливого Джеймса перевести 200 тисяч доларів на рахунок її подруги Христини. Після чого вона також обманом змусила іноземця розписатися з тією ж подругою, інакше нібито банк не видавав переслані раніше на квартиру гроші.

На наступний день Джеймс зіграв весілля з Іриною. На захід витратили 20 тисяч доларів. На свято запросили 60 гостей, в тому числі й родичів дівчини. Пізніше з'ясувалося, що всі гості були підставні, навіть роль матері Ірини зіграла мати її подруги. При цьому новоспечена наречена промовчала, що знаходиться в офіційному шлюбі.

У ході фіктивного свята Джеймса напоїли, і він відключився. Для нього весілля закінчилося в лікарні, куди сама Ірина відмовилася їхати. Наступного дня дівчина звинуватила британця в тому, що він напився та принизив її.

Після цього дівчина обманом виманила в іноземця ще понад 12 тисяч доларів нібито для покриття "медичних витрат".

Мінус 250 тисяч доларів та "розбите" серце

Скільки б ще афера тривала невідомо, але втрутився українець, який відкрив очі Джеймсу на те, що відбувається. Так, реальна вартість його квартири склала тільки 63 тисячі доларів, а не 200 тисяч. Всього жінкам вдалося виманити у британця 250 тисяч доларів.

Іноземець намагався домогтися покарання для дівчат, але Ірину та Христину допитали, після чого відпустили без будь-яких звинувачень. Чоловікові вдалося лише довести фіктивність шлюбу з Христиною, завдяки чому він залишився єдиним власником придбаної квартири.