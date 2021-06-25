В Офісі президента назвали ім'я нового прессекретаря Зеленського

Спікером президента України Володимира Зеленського буде призначено журналіста, ведучого випусків новин Сергія Нікіфорова. Він замінить на посаді Юлію Мендель, яка захотіла покинути свій пост.

Про це в четвер, 24 червня, в коментарі "Радіо Свобода" повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він уточнив, що поки що вирішуються "деякі юридичні формальності" щодо призначення.

За словами Подоляка, офіційно Нікіфорова відрекомендують "трохи пізніше". Точних дат співробітник ОП не назвав.

35-річний Нікіфоров працює ведучим новин на телеканалі "Україна 24" з грудня 2019 року. Там він веде новинні випуски, а також ранкове шоу "Ранок чемпіонів із Талою Калатай".

До цього він працював на європейському каналі Euronews, зокрема в його штабі в Ліоні.

Був кореспондентом "Першого національного", а також працював на телеканалі "Рудана" (Кривий Ріг), "К1", "24 канал".

Обозреватель