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МИД России об инциденте с британским Defender: Мы можем бомбить по цели

  73   0 24.06.2021, 18:05 | Новости, Мир
МИД России об инциденте с британским Defender: Мы можем бомбить по цели

В Министерстве иностранных дел России заявили, что РФ собирается защищать свою территориальную целостность не только политико-дипломатическими, но и военными средствами. И, если потребуется, военные "будут бомбить по цели".

С таким предупреждением выступил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает пропагандистское агентство ТАСС. Так он прокомментировал инцидент с обстрелом эсминцем HMS Defender Британии в Черном море возле берегов Крыма.

"Что мы можем делать? Взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, то бомбить не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают. Я предостерегаю всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственных границ РФ, от подобных провокационных шагов", - пригрозил чиновник.

Он заявил о неприкосновенности территориальной целостности своей страны, а также нерушимости ее границ, что является "абсолютным императивом". Поэтому, заверил Рябков, россияне собираются "стоять на страже всего этого" дипломатическими, политическими и военными средствами.

По его совам, россияне возмущены поведением британцев и отмечают, что "балансирование на грани столкновения" чревато тяжелейшими последствиями для тех, кто такого рода мероприятия планирует и затем пытается их осуществить.

Рябков указал, что "анекдотичность ситуации, когда границу нарушает эсминец под названием "Защитник", не должна настраивать на легковесный лад.

"Это очень серьезный момент, мы осуждаем действия британской стороны", - подытожил он.

Обозреватель

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