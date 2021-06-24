Украинцы тратят на еду почти половину заработанных денег

В Украине наибольшей статьей расходов граждан стали "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 39,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики за первый квартал 2021 года.

Одновременно с этим расходы по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 18%. Соответствующие цифры опубликованы на сайте Госстата.

В то же время на "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" уходит 7,5% расходов. Траты на "Транспорт" достигли 7,9%, "Здравоохранение" - 6,1%, "Одежду и обувь" - 4,5%.

Расходы по статье "Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья" составили 3,4%, "Отдых и культура" - 3%, "Связь" - 2,5%, "Рестораны и отели" - 2,3%, "Образование" - 1,5%.

В целом расходы достигли 831,5 млрд грн. Это на 4,4% больше, чем в первом квартале 2020 года.

Обозреватель