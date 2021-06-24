Дженнифер Энистон раскрыла всю правду об отношениях с Брэдом Питтом и заговорила о замужестве

Американская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон призналась, что ей удалось сохранить хорошие дружеские отношения со своим бывшим супругом Брэдом Питтом. После расставания знаменитости снова сблизились и начали общаться.

Об этом звезда рассказала в эфире радио SiriusXM, передает издание DNA.

Она также уточнила, что заявления об их возможном воссоединении с Питтом являются только слухами, так как между ними ничего не может быть, кроме дружбы.

"Мы с Брэдом друзья, очень хорошие друзья. Мы разговариваем, и в этом нет ничего странного, за исключением всех, кто, вероятно, хотел бы чтобы это предполагало какое-то продолжение...", - объяснила Дженнифер.

Также 52-летняя актриса высказалась о возможном замужестве:

"Это не стоит у меня на повестке дня. Но я заинтересована в том, чтобы найти замечательного партнера и просто наслаждаться жизнью и весело проводить друг с другом время. Мы все на это должны надеяться. И это не обязательно должно быть задокументировано", - заявила Энистон.

Обозреватель