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Науковці: руйнування океанічної екосистеми може знищити людство через 25 років

  8   0 24.06.2021, 20:01 | Новости, Мир
Науковці: руйнування океанічної екосистеми може знищити людство через 25 років

Дослідження робить страшне попередження для майбутнього планети.

Через підвищення кислотності океанів можуть розчинитися деякі сполуки, з яких складаються планктон і коралові рифи, а також матеріали, необхідні для їхнього виживання.

Як пише Futurism, таке дослідження провели науковці Единбурзького університету в Шотландії.

Стверджується, що навіть невелике підвищення кислотності викличе глибокі зміни в екосистемах океану - зміни, які матимуть глобальні наслідки в майбутньому. У міру зростання кислотності океанів, глобальна харчова мережа може впасти і призвести до того, що всього за кілька десятиліть людство зіткнеться з повним спустошенням. Особливо небезпечний - побічний ефект викидів парникових газів.

Інші види в підсумку займуть місце планктонів і рифів. Це будуть форми життя, які зможуть вижити в суворіших умовах, але які менше підходять для забезпечення основи харчового ланцюга, в результаті чого це явище знищить головне джерело їжі. В кінці цих подій, стверджують експерти, запаси продовольства для приблизно 3 мільярдів осіб можуть повністю зникнути. 

Автори роблять низку заяв, які викликають подив, без будь-яких посилань, зокрема про те, що токсичні мікроби будуть отруювати атмосферу, коли потужний вітер віднесе їх з океану в повітря. Проте, якщо відкласти вбік подібні сумнівні твердження, дослідження робить страшне попередження для майбутнього планети.

ТСН

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