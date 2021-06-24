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Помощник главы полиции Киева, экс-нардеп помог завезти в Украину "киллеров" наркобарона – Слідство.інфо

  12   0 24.06.2021, 22:32 | Новости, Политика
Помощник главы полиции Киева, экс-нардеп помог завезти в Украину "киллеров" наркобарона – Слідство.інфо

Журналисты Сліство.інфо утверждают: помощник главы полиции Киева и экс-нардеп Евгений Дейдей организовал завезение в Украину предполагаемых киллеров, которые в мае 2020-го совершили покушение на балканского наркобарона Радое Звицера в Киеве.

Об этом информирует UAINFO.org.

По данным журналистов, Дейдей якобы привлек к перевозке четырех предполагаемых балканских киллеров двоих полицейских – Ростилава Чернобрового и Семена Гордиенко.

Слідство.інфо утверждает, что в преддверии покушения полицейские перевозили группу балканцев из Черновицкой области в Киев, а сразу после расстрела – из Киева в сторону Одессы на автомобиле Toyota Sequoia.

По пути на юг группу задержали, однако Гордиенко тогда удалось сбежать, пишут журналисты. Позже на допросах полицейские якобы говорили, что выполняли просьбу Дейдея.

По данным журналистов, сам Дейдей подтвердил в показаниях, что просил товарищей помочь с транспортировкой балканцев, однако утверждал, что не знал о цели их визита. Помощник главы полиции Киева якобы выполнял просьбу знакомого из Польши по имени Мачей. Кем является этот Мачей – журналистам не удалось установить.

Отмечается, что автомобиль Toyota Sequoia якобы был зарегистрирован на человека из окружения Дейдея и после инцидента с балканцами был продан. Дейдей и упомянутые правоохранители являются свидетелями по делу о покушении на Звицера и продолжают работать в полиции.

Дейдей отказался общаться со Cлідство.інфо на эту тему.

26 мая 2020-го в центре Киева неизвестный расстрелял балканского наркобарона Радое Звицера. Иностранец получил пять пуль, но выжил.

27 мая на въезде в Одессу задержали четверых иностранцев, которых подозревают в покушении на убийство Звицера.

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