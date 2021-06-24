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Александр Кочетков: Россия одним залпом потопила в Черном море весь флот Великобритании

  14   0 24.06.2021, 15:12 | Новости, Мир
Александр Кочетков: Россия одним залпом потопила в Черном море весь флот Великобритании

"Я о той ситуации, что в РФ называют инцидентом с британским эсминцем «Дефендер», а в Британии в ответ недоуменно крутят головой, намекая, что если в брехливые пропагандисты записалось уже и российское Минобороны, то это точно загнивающая держава. Собственно, происходит шоу из репертуара милой Владимиру Путину подворотни: "Держите меня семеро, а то я всех голыми зубами загрызу!", - об этом пишет на своей страничке в Фейсбуке политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.  

"Как поступает военное судно бывшей британской империи? Оно руководствуется морским правом, по которому воды вблизи Крыма являются территориальными водами Украины, а Украина разрешила эсминцу «Дефендер» в них перемещаться. А всех остальных величаво игнорирует.

Как поступила бы реальная «империя зла», каковой был СССР? Он наплевал бы на морское право и прочие международные нормы, и если объявил, к пример, Курилы своими, то зашедшее в них недружественное судно начал бы реально обстреливать и бомбить.

А как поступает недоимперия? Трусливо сбрасывает с самолета какие-то то ли бомбы, то ли болванки в десяти километрах от вражеского эсминца, а потом пытается втирать всему миру, что она обстреляла корабль НАТО и заставила его изменить курс. Причем, на самом британском судне даже не поняли, что их, оказывается, обстреляли... И, вполне возможно, потопили... Да и не только их...

К чему ведет подобный сценарий?

Если британские и другие военные суда НАТО продолжат демонстративно перемещаться в водах, которых считаются украинскими, а Россия своими, то в конце концов кто-то из русских летчиков без головы реально попытается обстрелять «нарушителя». И будет снесен защитным огнем. И в качестве грозного несимметричного ответа РФ начнет запрещать ввоз британских помидоров. Или их и так в недоимперию не ввозят...

Ну, тогда российская военщина попытается отыграться на удобном и непричастном враге - Украине. И НАТО придется нас пусть не впрямую, но реально поддерживать.

А членство Украины в НАТО, кстати, станет куда реальнее. Все благодаря России-матушке, все благодаря ей!", - завершает Кочетков.

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