Ігор Кондратюк: Кіркоров вихваляв Путіна, який є Гітлером 21 століття. Артист перетворився на ніщо

Відомий шоумен і продюсер Ігор Кондратюк прокоментував заборону Філіпу Кіркорову відвідувати нашу країну і заявив, що це правильне рішення й виконавця потрібно позбавити звання народного артиста України. За його словами, співак знаходився на території окупованого Криму, тому порушував українське законодавство.

Продюсер зазначив, що ніхто не може бути вище українських законів, зокрема і "така одіозна людина" як Філіп Кіркоров. Про це Кондратюк розповів ексклюзивно для OBOZREVATEL.

"Кіркоров один з багатьох росіян, які порушують українські закони. На одній з премій він вихваляв Путіна, який є Гітлером 21 століття. Кіркоров перетворився на ніщо. А чи займається "ніщо" творчістю - я навіть не знаю, я за ним давно не спостерігаю", - повідомив шоумен.

Кондратюк підкреслив, що не стежить за російськими музикантами, оскільки у нього немає на це бажання і для нього "країна-агресор не несе ніякої культури". Також продюсер прихильник повного розриву відносин з Росією. Він сподівається, що це все-таки станеться.

Шоумен вважає, що Кіркорова, Баскова та інших російських музикантів необхідно позбавити звання народного артиста України, оскільки в цей складний час вони сиділи мовчки.

"Не потрібно позбавляти звання тільки тих, хто висловив свою позицію, не кричав "Крим наш", і взагалі просто не мовчав. Я часто кажу фразу Олександра Галича: "Промолчи - попадешь в палачи", - підсумував Кондратюк.

Обозреватель