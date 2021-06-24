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Клопотенко: Зелений борщ може бути червоним

  7   0 24.06.2021, 14:00 | Новости, Общество
Клопотенко: Зелений борщ може бути червоним

Сьогодні буду вас дивувати! По-перше, борщ може бути не лише червоним чи зеленим, а й жовтим. По-друге, зелений борщ може бути червоним. Заінтриговані? Тоді зараз все розповім по порядку.

Більш за все ми звикли готувати різні варіації червоного борщу з буряком, іноді готуємо зелений борщ зі щавлем, а жовтий борщ з жовтого буряка взагалі мало хто робив. А що ж таке червоний зелений борщ? Це по-літньому освіжаюча смачна страва, яку здавна готували із буряковим квасом та ботвиною. Борщ зелений за рахунок власне зелені, а червоний - через додавання бурякового квасу, пише на власному сайті Євген Клоротенко, інформує UAINFO.org.

Буряковий квас був в основі багатьох варіантів борщу, але сьогодні ми приготуємо варіацію на нього. Просто додамо до бурякового фрешу хлібний квас. Із зелені я обрав щавель для кислинки та мангольд, це таке бадилля буряка. Але ви можете експериментувати й додавати будь-яку зелень, яка у вас є. Ще я додав відварену картоплю та запечений чи відварений буряк. Тут теж можна трохи відступати від рецепту та взяти, наприклад, моркву замість картоплі, як вам більше подобається. 

Загалом у вас вийде неймовірно насичена смаками та водночас легка страва, де буде відчуватися і кислинка щавлю, і солодкуватість буряка, й приємний смак квасу із фрешем. Я просто впевнений, що це справжній порятунок у літню спеку, та ще й зі щирим українським післясмаком.

Інгредієнти:

2 великих буряки (сирих)

2 буряки (варених або запечених)

1 склянка хлібного квасу

1 пучок щавлю

2 картоплі (варених в мундирі)

1 ст. л. солодкої гірчиці (на порцію)

80 г мангольду (або міксу салатів)

до смаку сіль і перець

Приготування:

Сирий буряк (2 шт.) очистіть і наріжте довільними великими шматочками.

Потім вичавіть сік за допомогою соковижималки. Я використовував шнекову соковижималку, але ви можете взяти будь-яку іншу. 

З'єднайте отриманий фреш з 1 склянкою хлібного квасу. Співвідношення повинно вийти приблизно 1:1, кількість фрешу залежить від розміру буряка. Додайте трохи солі за смаком.

Два запечених або відварених буряки очистіть від шкірки і наріжте середніми кубиками.

Дві відварених в мундирі картоплини очистіть і наріжте приблизно такими ж кубиками, як і буряк. З'єднайте овочі в одній великій мисці.

Мангольд теж помийте і крупно порубайте. Якщо у вас досить дрібні паростки буряків, можна залишити їх цілими. Перекладіть зелень в миску до овочів.

Добре помийте пучок щавлю і досить крупно порубайте листя, попередньо відрізавши стебла.

Викладіть щавель в миску до решти інгредієнтів і додайте сіль і перець до смаку.

У кожну тарілку, в якій будете подавати холодний борщ, викладіть по 1 ч. л. солодкої гірчиці.

Додайте картоплю, кубики запеченого буряка, зелень і залийте сумішшю бурякового фрешу і квасу. 

Євген КЛОПОТЕНКО

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